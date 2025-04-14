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        Kuşadası'nda sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:14
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        Kuşadası'nda sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu mevkisinde hareketsiz kaplumbağa olduğu ihbarı alındı.

        Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede "caretta caretta" cinsi iribaş deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

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