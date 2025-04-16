Aydın'da belediyenin maaşları eksik yatırmasına tepki

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediyesinin, çalışanların maaşlarını eksik yatırmasına tepki gösterdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, maaşların ödenmemesi nedeniyle çalışanların mağdur olduğunu, önceki aylarda da benzer durumun yaşandığını belirtti.

2014 ve 2019 seçimlerinde de Efeler Belediyesini CHP'nin kazandığını, belediyenin geçmişten bu yana SGK ve vergi borçlarını ödemediğini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"SGK ve maliye de elbette alacaklarını tahsil etmek durumundadır. SGK alacaklarını tahsil etmezse emeklilerin maaşlarını ödeyemez duruma düşer. Türkiye'deki SGK ve maliye borcu olan belediyelerin tümünden, İller Bankası'ndan gelecek paralarında kesintiler yapılıyor. Belediyelerin SGK borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme imkanı var. Taksitlendirme yapıldığında İller Bankası kesintisi yapılmıyor. Efeler Belediyesi SGK borçlarını yapılandırma için SGK'ya başvuru yapmamış. Başvuru yapsalar borçlar taksitlendirilecek ve İller Bankası kesintisi yapılmayacak, çalışanların maaşları da ödenebilecek. Efeler Belediyesinin, borçlarını yapılandırma için SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. "