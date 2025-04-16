Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerine benzin döküp ateşe verdikleri bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan H.P. yaralı halde Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Vücudunun farklı yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlenen H.P. tedaviye alındı.

Hastanede ifade veren H.P, mahallede otomobilinin önünün kesen bir grubun kendisini zorla araçtan indirip darbettiğini, üzerine benzin döküp ateşe verdiğini ve 33 bin lirasının zorla alındığını söyledi.

Çalışma başlatan Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirdi.

M.E.K., A.A., F.İ. ve C.G. gözaltına alındı.

Bu şüphelilerden işlemleri tamamlanan M.E.K., F.İ. ve C.G. adliyeye sevk edildi. M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.İ. ve C.G. tutuklandı.

A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.