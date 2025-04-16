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        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerine benzin döküp ateşe verdikleri bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:17
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        Aydın'da bir kişiyi yakıp gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerine benzin döküp ateşe verdikleri bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan H.P. yaralı halde Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Vücudunun farklı yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlenen H.P. tedaviye alındı.

        Hastanede ifade veren H.P, mahallede otomobilinin önünün kesen bir grubun kendisini zorla araçtan indirip darbettiğini, üzerine benzin döküp ateşe verdiğini ve 33 bin lirasının zorla alındığını söyledi.

        Çalışma başlatan Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirdi.

        M.E.K., A.A., F.İ. ve C.G. gözaltına alındı.

        Bu şüphelilerden işlemleri tamamlanan M.E.K., F.İ. ve C.G. adliyeye sevk edildi. M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.İ. ve C.G. tutuklandı.

        A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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