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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Aydın'da ziyaretlerde bulundu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, danışmanlık merkezlerinde ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiklerini belirterek, "Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kardeşimiz, bir insanımız bağımlı olsa 'ben ne yapacağım' demesin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:26
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Aydın'da ziyaretlerde bulundu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, danışmanlık merkezlerinde ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiklerini belirterek, "Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kardeşimiz, bir insanımız bağımlı olsa 'ben ne yapacağım' demesin." dedi.

        Dinç, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'i makamında ziyaret etti.

        Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı ile Yeşilay Danışmanlık Merkezine de giden Dinç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yeşilay Aydın Şubesinde gazetecilere, Yeşilay olarak hem önleme hem de rehabilitasyon anlamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Dinç, ülkenin 120 noktasında Yeşilay şubelerinin, çocuklar ve gençler başta olmak üzere kimse bağımlı olmasın diye eğitim faaliyetleri, program ve organizasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Dinç, herhangi bir şekilde bağımlı olanları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "105 tane Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde ücretsiz ve gizlilik esaslı olarak hizmet veriyoruz. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kardeşimiz, bir insanımız bağımlı olsa 'ben ne yapacağım' demesin. 'Nereye gideceğim, nasıl destek alacağım' demesin. Her şehirde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezimize 115'i arayarak ulaşabilir, randevu alabilir, oradan ücretsiz şekilde klinik psikologlarımızla sosyal hizmet uzmanlarımızla görüşür ve ihtiyacı olan hem psikolojik desteği hem sosyal destekleri almış olur."

        - "Aydın'la alakalı hususi bir hassasiyetimiz var"

        Aydın'da bağımlılıkla ilgili problem olduğunu anlatan Dinç, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız atık su analizlerimizde Aydın'ımız alkol, tütün ve madde bağımlılığı anlamında Türkiye ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla Aydın'la alakalı hususi bir hassasiyetimiz var. Aydın'ımızda çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere insanımızın bu bağımlılıklardan dolayı ızdırap çekmemesi için çok ciddi mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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