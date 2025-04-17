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        Aydın'da gençlik festivali UFEST başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:16
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        Aydın'da gençlik festivali UFEST başladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı.

        Festival kapsamında üniversitenin kongre merkezinde gençlerle buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi.

        Bakanlığın yaptığı yatırımlar hakkında bilgi veren Boyraz, farklı illerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        "Dünyanın en önemli, en stratejik noktası neresi?" diye sorulduğunda herkesin Türkiye haritasının üzerini işaret edeceğine dikkati çeken Boyraz, şöyle devam etti:

        "Cenabıallah öyle bir ülke nasip etmiş ki, evet zorlukları var ama aynı zamanda müthiş fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirmek için coğrafyanız ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar önemli olursa olsun, ne kadar jeostratejik olursa olsun, siz orayı gerekli altyapı ile donatmazsanız, altyapısını, üstyapısını, kara yolu ve demir yolu gibi ağlarını yapıp da daha stratejik hale getirmezseniz bir anlamı yok."

        PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT'nin kuruluşundan bugüne oluşan dönüşümü hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

        PTT'nin büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini, geçirmeye de devam ettiğini aktaran Gülten, "Değişim ve dönüşüm geçirmeyen hiçbir kurum zaten ayakta kalamaz. Şu an PTT 185 yaşında. Yıllarca da hayatına devam edecek. Sadece PTT değil, dünyadaki tüm posta teşkilatları devletler tarafından ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bunun sebebi dijital sistemler çöktüğünde devlet içi iletişimin en başta olmak üzere devletin vatandaşla iletişimini sağlayabilmek. Bunu pandemi döneminde yaşadık. Maskeler evlere nasıl ulaştırılacak dendiğinde PTT vardı. Biz bunları ücretsiz bir şekilde devletin dağıttığı maskeleri her eve tek tek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

        Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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