Aydın'da gençlik festivali UFEST başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı.

Festival kapsamında üniversitenin kongre merkezinde gençlerle buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi.

Bakanlığın yaptığı yatırımlar hakkında bilgi veren Boyraz, farklı illerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Dünyanın en önemli, en stratejik noktası neresi?" diye sorulduğunda herkesin Türkiye haritasının üzerini işaret edeceğine dikkati çeken Boyraz, şöyle devam etti:

"Cenabıallah öyle bir ülke nasip etmiş ki, evet zorlukları var ama aynı zamanda müthiş fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirmek için coğrafyanız ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar önemli olursa olsun, ne kadar jeostratejik olursa olsun, siz orayı gerekli altyapı ile donatmazsanız, altyapısını, üstyapısını, kara yolu ve demir yolu gibi ağlarını yapıp da daha stratejik hale getirmezseniz bir anlamı yok."