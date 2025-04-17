Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Edirne'ye seyreden ve Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yolcu almak için bekleyen M.T. idaresindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsüne, S.A'nın kullandığı 09 ADJ 729 plakalı otomobil arkadan çarptı.

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