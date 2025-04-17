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        Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:00
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        Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinden Edirne'ye seyreden ve Söke Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yolcu almak için bekleyen M.T. idaresindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsüne, S.A'nın kullandığı 09 ADJ 729 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Pakmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü S.A. ile otomobildeki N.P, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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