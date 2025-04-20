Aydın'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Palamut Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Göktaş (30), ahırında çalıştığı sırada boğanın saldırısına uğradı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Göktaş, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.