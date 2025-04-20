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        Aydın'da, Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Gazze'ye destek mitingi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:46
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        Aydın'da, Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde Gazze'ye destek mitingi düzenlendi.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformunca düzenlenen program, Ilıcabaşı Mahallesi'nden Malazgirt Meydanı'na kadar gerçekleştirilen konvoyla başladı.

        Ardından katılımcılar ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle mitingin düzenleneceği alana geldi.

        Kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okundu, ezgiler söylendi.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu adına konuşma yapan Güven Subaşı, İsrail tarafından yapılan saldırıların doğrudan sivil halka yönelik olduğunu vurguladı.

        Subaşı, İsrail'in yalnızca savaş suçu değil doğrudan soykırım işlemekte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. Bebekler enkaz altından cansız çıkarılmakta, anneler çocuklarının cesetlerini parçalardan tanımaya çalışmakta, bir millet yok edilmekte ve dünya bu vahşete sessiz kalmaktadır. Ne yazık ki bu katliam yalnızca katil İsrail'in suçu değildir. Aynı zamanda sessiz kalanların kınamaktan öteye gitmeyenlerin, ekonomik çıkarları uğruna insanlığı satanların da suçudur."

        Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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