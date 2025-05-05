Aydın'da Dünya Ebeler Günü kutlandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayden Çoban ile Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ebelik mesleğinin tarihsel ve güncel durumunu içeren resim sergisi açıldı.

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