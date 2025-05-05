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        Aydın'da Dünya Ebeler Günü kutlandı

        Aydın'da Dünya Ebeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:33
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        Aydın'da Dünya Ebeler Günü kutlandı
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        Aydın'da Dünya Ebeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ebelik mesleğinin tarihsel ve güncel durumunu içeren resim sergisi açıldı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayden Çoban ile Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Müzik dinletisinin ardından "kendine empati" temalı panel gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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