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        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:49
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        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi
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        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi.

        Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Equınox", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", İtalya bayraklı "Aıda Blue" ve Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri demir attı.

        Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 608 yolcu indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2025 yılının Kuşadası kruvaziyer turizmi açısından hareketli ve yoğun geçeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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