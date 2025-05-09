Aydın'da traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sürmen de kaza yerine geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Motosiklet sürücüsü Ateş ile Sıla Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

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