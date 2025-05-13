Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.
T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.
Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.
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