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        Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:47
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        Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

        T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

        Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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