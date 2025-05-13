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        Kuşadası'nda engelsiz araçla dayanışma etkinliği

        Türk Kızılay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası'nda engelli bireylerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:03
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        Kuşadası'nda engelsiz araçla dayanışma etkinliği
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        Türk Kızılay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası'nda engelli bireylerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik düzenledi.

        Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası sahilinde konumlandırılan engelsiz araçta görev alan engelli bireyler, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Ayrıca bu faaliyet kapsamında Türk Kızılayın faaliyetleri tanıtıldı.

        Etkinlikte kullanılan araç, engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Araçta sesli ve ışıklı çağrı sistemleri, braille alfabesiyle kabartmalı etiketler ve engelli lifti gibi donanımlar yer alıyor.

        Araç, farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verirken, afet ve olağan dönemlerde engelli bireylerin yardım faaliyetlerine katılımını mümkün kılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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