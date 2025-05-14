Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı.

        Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.

        Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor

        Benzer Haberler

        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanla...
        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba ile olay sonrası nişanla...
        Aydın'da bulunan oda mezarın üstü kapatıldı
        Aydın'da bulunan oda mezarın üstü kapatıldı
        Kuşadası'nda engelsiz araçla dayanışma etkinliği
        Kuşadası'nda engelsiz araçla dayanışma etkinliği
        Aydın'da servis minibüsünün çarptığı işçi öldü
        Aydın'da servis minibüsünün çarptığı işçi öldü
        Efeler'de lise öğrencilerinden teknoloji ve bahar şenliği
        Efeler'de lise öğrencilerinden teknoloji ve bahar şenliği