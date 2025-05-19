Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da "çakarlı" otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, usulsüz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da "çakarlı" otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, usulsüz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nda usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Germencik gişelerinde durdurulan bir otomobilde çakar tertibatı tespit edildi.

        Aracın sürücüsü E.B.K'ye 138 bin 172 lira cezası kesildi. Ayrıca otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Aydın'da Hazine arazisinde kaçak kazıya 4 gözaltı
        Aydın'da Hazine arazisinde kaçak kazıya 4 gözaltı
        Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'dan açıklama
        Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'dan açıklama
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı
        Efeler 09 FK'da oyunculardan başkana tepki
        Efeler 09 FK'da oyunculardan başkana tepki
        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı
        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı
        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı