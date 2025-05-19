Aydın'da "çakarlı" otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı

Aracın sürücüsü E.B.K'ye 138 bin 172 lira cezası kesildi. Ayrıca otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.

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