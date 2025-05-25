Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Aydın'da yapıldı
Aydın'da Yeşilay 5. Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.
Aydın'da Yeşilay 5. Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.
Efeler Öğretmenevi'ndeki toplantıda, bölge koordinatörlüğündeki değişim tablosu aktarıldı, kadın ve gençlik komisyonları ile spor kulübü süreçleri değerlendirildi.
Genişletilmiş teşkilat komisyonu toplantısında alınan kararların paylaşıldığı programda, şubeler ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasındaki ilişkiler ele alındı.
Toplantıya Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz, Bölge Koordinatörü Salih Fulcun da katıldı.
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