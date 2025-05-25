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        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Aydın'da yapıldı

        Aydın'da Yeşilay 5. Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:33
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        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Aydın'da yapıldı
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        Aydın'da Yeşilay 5. Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Efeler Öğretmenevi'ndeki toplantıda, bölge koordinatörlüğündeki değişim tablosu aktarıldı, kadın ve gençlik komisyonları ile spor kulübü süreçleri değerlendirildi.

        Genişletilmiş teşkilat komisyonu toplantısında alınan kararların paylaşıldığı programda, şubeler ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasındaki ilişkiler ele alındı.

        Toplantıya Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz, Bölge Koordinatörü Salih Fulcun da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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