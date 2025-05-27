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        AK Parti Aydın İl Başkanlığından "27 Mayıs" sergisi

        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla darbeyi anlatan sergi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:22
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığından "27 Mayıs" sergisi
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla darbeyi anlatan sergi düzenledi.

        Atatürk Kent Meydanı'ndaki sergide dönemi anlatan gazete kupürleri ile fotoğraflar yer aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanlığı İnsanlar Hakları Başkanı Şahika Edremit, vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını söyledi.

        Edremit, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anarak, "Demokrasi, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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