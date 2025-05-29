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        Aydın'da kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:52
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        Aydın'da kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi, 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırımda bekleyen kişiye çarpan otomobil, mobilya mağazasına girdi.

        Aydın Caddesi'nde ilerleyen Osman S'nin kullandığı 09 AHZ 005 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen Sabri S'ye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra mobilya mağazasına girdi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile Sabri S. yaralandı.

        Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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