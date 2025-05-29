Germencik'te bilim fuarı açıldı

Doğru, davetlilerle birlikte stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Aydın'da Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

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