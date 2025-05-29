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        Germencik'te bilim fuarı açıldı

        Aydın'da Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:22
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        Germencik'te bilim fuarı açıldı
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        Aydın'da Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        İlgi gören 20 projenin yer aldığı fuarın açılışı, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından yapıldı.

        Doğru, davetlilerle birlikte stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

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