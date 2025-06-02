Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Aydın çam fıstığının AB'de tescillenmesini değerlendirdi:

        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden tescil almasına ilişkin, "Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, Aydın çam fıstığının AB'de tescillenmesini değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden tescil almasına ilişkin, "Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor." ifadelerini kullandı.

        Çondur, yaptığı yazılı açıklamada, Aydın'a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut ve başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

        Aydın inciri, kestanesi, memecik zeytinyağı ve memecik zeytininden sonra Aydın çam fıstığının da AB tescili aldığına dikkati çeken Çondur, şunları kaydetti:

        "Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar da meyvesini vermeye devam ediyor. Aydın, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaştı. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur. Aydın, bu başarısıyla yalnızca yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil ediyor. AB coğrafi işaret tescili, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunmaktadır. Bu tesciller aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükseltmekte ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
        'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da 7 katlı binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü
        Arama kurtarmadaki 45 yıllık geçmişi Japonya nişanıyla taçlandı
        Arama kurtarmadaki 45 yıllık geçmişi Japonya nişanıyla taçlandı
        Yeşilay Aydın'da bisiklet turu düzenledi
        Yeşilay Aydın'da bisiklet turu düzenledi
        Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska'yı transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska'yı transfer etti