Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı

Trafikte bir süre ilerleyen devenin, daha sonra yoldan çıkarıldığı öğrenildi.

O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde devenin, akan trafikte ilerlediği ve hemen arkasından da sahibinin motosikletle gittiği anlar yer alıyor.

Ters yöne giren devenin sahibi, yoldan çıkarmak için hayvanı motosikletle takip etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.