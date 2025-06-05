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        Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:48
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        Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Aydın-Denizli kara yolu Köşk ilçe girişinde sahibinden kaçan deve, araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yola çıktı.

        Ters yöne giren devenin sahibi, yoldan çıkarmak için hayvanı motosikletle takip etti.

        O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde devenin, akan trafikte ilerlediği ve hemen arkasından da sahibinin motosikletle gittiği anlar yer alıyor.

        Trafikte bir süre ilerleyen devenin, daha sonra yoldan çıkarıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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