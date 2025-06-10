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        Aydın'da tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 4 zanlı yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte tartıştıkları tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:19 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:19
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        Aydın'da tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 4 zanlı yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte tartıştıkları tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte bir otomobildeki kişilerle tartıştı.

        Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesti. Otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşladı.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan olay anları otobüsün içinden çekilen cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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