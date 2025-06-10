Aydın'da tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 4 zanlı yakalandı

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesti. Otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşladı.

Alınan bilgiye göre, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte bir otomobildeki kişilerle tartıştı.

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