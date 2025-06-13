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        Aydın'da jandarmadan şehitlik ziyareti

        Aydın'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:33
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        Aydın'da jandarmadan şehitlik ziyareti
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        Aydın'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit aileleri, Kemer Mezarlığındaki şehitlikte şehitler için dua etti.

        Ziyarette konuşan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam, eşinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Allah geride kalan polislerimizin, askerlerimizin yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin." dedi.

        Mardin'de, 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma er Orkun Alparslan'ın annesi Feray Özen ise oğlunu çok özlediğini belirterek, kendilerini unutmayan Jandarma'ya teşekkür etti.

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