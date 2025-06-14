GÜNCELLEME - Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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