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        Aydın'da takla atan panelvanın sürücüsü öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:02
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        Aydın'da takla atan panelvanın sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Er idaresindeki 09 FU 427 plakalı ekmek yüklü panelvan, Yazıkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi kaldırılan Er, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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