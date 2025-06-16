Aydın'da takla atan panelvanın sürücüsü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Er idaresindeki 09 FU 427 plakalı ekmek yüklü panelvan, Yazıkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi kaldırılan Er, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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