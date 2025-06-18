Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpması sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpması sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        K.T'nin (44) kullandığı 09 ZH 426 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bozköy Mahallesi'nde bulunan jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Borunun patlama ihtimaline karşı hassas davranan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan K.T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!

        Benzer Haberler

        Aydın'da çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altı...
        Aydın'da çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altı...
        Aydın'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        Aydın'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı
        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı
        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü