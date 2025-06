GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, Aydın'da son günlerde çoğunlukla ziraat alanında yangınlar çıktığını belirterek, valiliğin duyurduğu yasaklara uymaları noktasında vatandaşlara çağrı yaptı.

Bugünkü yangının saat 15.06'da çıktığını belirten Canbolat, "İlk tespitlerimize göre trafo patlaması sonucu başladı yerleşim yeri içerisinde. Daha sonra hızla arazide yaygınlaşmaya başladı. İlk andan itibaren orman, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz ile güvenlik güçlerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Böcek ve Bademli mahallelerinde tedbir alındığını belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Bademli Mahallesini şu an itibariyle boşaltıyoruz tedbiren. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok. Akşama kadar yangının önünü tutmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğünün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli'den de takviye kuvvetler istendi."

Havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterler çalışmaya başladı.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Canbolat, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Canbolat, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada yangının etrafı çevrildi. Ama yangının kontrol altına alındığını şu an için diyemiyoruz. Ama Orman Bölge Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD'ın, jandarma ve polisimizin her türlü kabiliyeti bölgeye seferber edildi. Şu an itibariyle bölgede aşağı yukarı, 152 araç, 538 personelle yangına müdahale ediyoruz. Bu mücadele gece boyunca da söndürülünceye kadar soğutuluncaya kadar devam edecek. Gelinen aşamada iyi bir aşamaya geldiğimizi düşünüyoruz."