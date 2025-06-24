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        Söke'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:53
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        Söke'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.T'nin kullandığı 09 A 7746 plakalı motosiklet, Söke-Bodrum kara yolu Atatürk Mahallesinde M.O. yönetimindeki 09 L 9181 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada K.T. yaralandı.

        Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        K.T'nin polis olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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