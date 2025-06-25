Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına kavuşuyor

FERDİ UZUN - Aydın'da geçmişi 2400 yıl öncesine dayanan Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı (agora), mermer döşemesi sağlam bir şekilde ortaya çıkartılıyor.

Germencik ilçesindeki antik kentteki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında devam ediyor.

Antik kentteki kazılar, 2021 yılından bu yana içinde Zeus Tapınağı'nın bulunduğu, Magnesia'nin en büyük agorasında yürütülüyor.

- "Büyük bir arşiv ortaya çıkacak"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Kökdemir, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında agora yoğunlaştıklarını, geçen sürede heyecanlandıran gelişmeler yaşandığını söyledi.

Alanın üzerinin depremler ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla mille kaplandığını, üzerindeki dolgunun yaklaşık 4 metre yükseklikte olduğunu belirten Kökdemir, altındaki neredeyse tüm mimari parçalara sağlam olarak ulaştıklarını, ziyaretçiler için heyecanlı bir rotanın oluşacağını anlattı.

Agoranın tamamının 25 bin metrekare olduğunu kaydeden Kökdemir, "10 bin metrekareye yakın bir alanı ortaya çıkardık. Buluntu inanılmaz. Bütün mermer döşeme, yaklaşık 10 bin metrekare içinde sağlam olarak ele geçti. Bu çok önemli. Agoranın genişliğini 25 bin metrekare olarak düşünürsek yüzde 50'lilere yaklaştık. Agoranın bu sefer kısa kenarına, güney stoalara (sütunlu galeriler) doğru genişlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kökdemir, mermer döşemeli 25 bin metrekarelik meydanının dört tarafında sütunlar ve mekanlar bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz o mekanların bir devlet arşivi olarak kullanıldığını biliyoruz. Bugüne kadar Almanlar döneminde yapılan çalışmalar dahil, Magnesia'ya ait 200'e yakın yazıt, onların açtığı sadece iki küçük mekanda ortaya çıkartıldı. Çalışma tamamlandığında 25 bin metrekarelik büyük bir arşiv ortaya çıkmış olacak. Akdeniz Havzası'ndaki tüm antik kentler içinde belki de en sağlam korunmuş, en büyük agorayı ortaya çıkartıyoruz. Onun için çok önemli. Bu şekilde korunmuşluk bulmanız çok zor."