Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına kavuşuyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da geçmişi 2400 yıl öncesine dayanan Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı (agora), mermer döşemesi sağlam bir şekilde ortaya çıkartılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına kavuşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'da geçmişi 2400 yıl öncesine dayanan Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı (agora), mermer döşemesi sağlam bir şekilde ortaya çıkartılıyor.

        Germencik ilçesindeki antik kentteki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında devam ediyor.

        Antik kentteki kazılar, 2021 yılından bu yana içinde Zeus Tapınağı'nın bulunduğu, Magnesia'nin en büyük agorasında yürütülüyor.

        - "Büyük bir arşiv ortaya çıkacak"

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Kökdemir, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında agora yoğunlaştıklarını, geçen sürede heyecanlandıran gelişmeler yaşandığını söyledi.

        Alanın üzerinin depremler ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla mille kaplandığını, üzerindeki dolgunun yaklaşık 4 metre yükseklikte olduğunu belirten Kökdemir, altındaki neredeyse tüm mimari parçalara sağlam olarak ulaştıklarını, ziyaretçiler için heyecanlı bir rotanın oluşacağını anlattı.

        Agoranın tamamının 25 bin metrekare olduğunu kaydeden Kökdemir, "10 bin metrekareye yakın bir alanı ortaya çıkardık. Buluntu inanılmaz. Bütün mermer döşeme, yaklaşık 10 bin metrekare içinde sağlam olarak ele geçti. Bu çok önemli. Agoranın genişliğini 25 bin metrekare olarak düşünürsek yüzde 50'lilere yaklaştık. Agoranın bu sefer kısa kenarına, güney stoalara (sütunlu galeriler) doğru genişlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kökdemir, mermer döşemeli 25 bin metrekarelik meydanının dört tarafında sütunlar ve mekanlar bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Biz o mekanların bir devlet arşivi olarak kullanıldığını biliyoruz. Bugüne kadar Almanlar döneminde yapılan çalışmalar dahil, Magnesia'ya ait 200'e yakın yazıt, onların açtığı sadece iki küçük mekanda ortaya çıkartıldı. Çalışma tamamlandığında 25 bin metrekarelik büyük bir arşiv ortaya çıkmış olacak. Akdeniz Havzası'ndaki tüm antik kentler içinde belki de en sağlam korunmuş, en büyük agorayı ortaya çıkartıyoruz. Onun için çok önemli. Bu şekilde korunmuşluk bulmanız çok zor."

        - "Kentin belleği bu yapının içinde"

        Agoranın "kentin kalbi" olduğunu, birçok yazıta ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Kökdemir, "Devlet agorası veya kutsal agora dediğimiz alışverişin yapıldığı yer değil, kentin kalbini, ruhunu barındıran ve geçmişe dönük bilgilerin geleceğe aktarıldığı bir anıtsal kompleks olarak düşünün burayı. Yani kentin belleği, bu yapının içindeki bilgilerde. Onun için çok önemli bir agoradayız." dedi.

        Kökdemir, kazıların tamamlanmasıyla Batı Anadolu için önemli bilgilere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı
        Didim Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmasında 4 gözaltı
        Didim Belediyesinde zimmet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Didim Belediyesinde zimmet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Nazillispor satıldı
        Nazillispor satıldı
        Söke'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Söke'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da panelvan ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da panelvan ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı