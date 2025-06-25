Aydın'da caretta caretta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güzelçamlı Mahallesi'nde teknesiyle denize açılan Mehmet Ali Pirinç, su yüzeyine çıkan caretta carettayı fark etti.
Bir süre teknenin yanında su üstünde kalan deniz kaplumbağası, daha sonra gözden kayboldu.
Pirinç, kaplumbağanın bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.