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        Aydın'da traktörüyle geçmeye çalıştığı nehirde mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Aydın'da traktörüyle geçmek istediği Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:05
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        Aydın'da traktörüyle geçmeye çalıştığı nehirde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Aydın'da traktörüyle geçmek istediği Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde traktörüyle ilerleyen B.Y, nehirde suyun az olduğu noktadan karşı kıyıya geçmek istedi.

        Bu sırada barajlardan nehri desteklemek için yapılan kanallardaki kapakların açılması sonucu su seviyesi aniden yükseldi.

        Nehrin ortasında traktörüyle mahsur kalan B.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Halatlı sistem kuran ekipler, B.Y'yi kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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