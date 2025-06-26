Aydın'da traktörüyle geçmeye çalıştığı nehirde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Aydın'da traktörüyle geçmek istediği Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Aydın'da traktörüyle geçmek istediği Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde traktörüyle ilerleyen B.Y, nehirde suyun az olduğu noktadan karşı kıyıya geçmek istedi.
Bu sırada barajlardan nehri desteklemek için yapılan kanallardaki kapakların açılması sonucu su seviyesi aniden yükseldi.
Nehrin ortasında traktörüyle mahsur kalan B.Y'nin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Halatlı sistem kuran ekipler, B.Y'yi kurtardı.
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