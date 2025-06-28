Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yazıkent Mahallesi'nin üst kısmındaki alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.
Yazıkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra 5 helikopter ve 4 uçak da destek vermişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.