Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Yazıkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra 5 helikopter ve 4 uçak da destek vermişti.

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