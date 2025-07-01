Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı.

        Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ve İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.

        Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 6 bin 298 yolcu indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı (2)
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı (2)
        Aydın'da restorasyonu tamamlanan Nasuhpaşa Külliyesi açıldı
        Aydın'da restorasyonu tamamlanan Nasuhpaşa Külliyesi açıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam ed...
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam ed...
        Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde
        Nazillispor'a yeni sportif direktör
        Nazillispor'a yeni sportif direktör