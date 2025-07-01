Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı.
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ve İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.
Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 6 bin 298 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
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