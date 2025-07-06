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        Aydın'da istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:16
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        Aydın'da istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Korkut (35) idaresindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına, ardından önünde seyreden U.İ. (34) yönetimdeki 34 NBZ 469 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Korkut, asfalt zemine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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