Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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