GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.