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        İncirliova'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu, şüpheli tutuklandı

        İncirliova ilçesinde çalınan otomobil Germencik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:22
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        İncirliova'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu, şüpheli tutuklandı
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        İncirliova ilçesinde çalınan otomobil Germencik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Erbeyli Mahallesi'nde yaşayan N.A., 4 Temmuz'da evinin önündeki otomobilin çalındığını jandarmaya bildirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu otomobil, Germencik Mursallı Mahallesi'nde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda terk edilmiş halde bulundu.

        Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen R.T. (33) gözaltına alındı. Şüphelinin 13 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Otomobil sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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