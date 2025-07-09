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        Germencikli besicilerden İzmir'deki yangınlardan etkilenen meslektaşlarına yem desteği

        Aydın'ın Germencik ilçesinde besiciler, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangınlarda zarar gören meslektaşları için yem desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:08
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        Germencikli besicilerden İzmir'deki yangınlardan etkilenen meslektaşlarına yem desteği
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde besiciler, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangınlarda zarar gören meslektaşları için yem desteğinde bulundu.

        Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da meydana gelen yangın sonrası zarar gören üreticiler için, Germencik ilçesindeki Turanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından dayanışma kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda ilk etapta toplanan yaklaşık 200 balya saman kamyonla Ödemiş'e gönderildi.

        Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir, duyarlıklarından dolayı mahalleliye teşekkür ederek, "Vatandaşlar, hayvancılığa sahip çıkmanın örneğini gösterdiler. Ödemiş'teki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

        Kooperatif Başkanı Bülent Yeşil de kampanyanın devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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