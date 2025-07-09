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        Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:32
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        Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.

        İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

        Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyarette İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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