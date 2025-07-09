Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.

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