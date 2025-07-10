GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak ve 6 arasöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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