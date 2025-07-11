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        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:55
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        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Hüseyin Tufan Doğan'ın kullandığı 10 EZ 776 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Argavlı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ile yolcu Doğuhan Işık yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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