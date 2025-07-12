Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da akaryakıt istasyonları denetlendi

        Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da akaryakıt istasyonları denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş'ın da yer aldığı çalışmalarda, akaryakıt dispanserlerinde kullanılan ölçü aletlerinin doğruluğu, damga süreleri ve periyodik muayene yükümlülükleri kontrol edildi.

        Ayrıca ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu da incelendi.

        Ulutaş, denetimlerle hem tüketicinin korunması hem de ticarette adaletin sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, standart dışı uygulamalara karşı gerekli idari işlemlerin uygulanacağını, denetimlerin da aralıksız sürdürüleceği belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Söke'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Söke'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
        Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Aydın'da gönüllü gençler vatandaşlara aşure dağıttı
        Aydın'da gönüllü gençler vatandaşlara aşure dağıttı
        Aydın'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Aydın'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        Kuşadası'nda yunusların gösterisi görüntülendi
        Kuşadası'nda yunusların gösterisi görüntülendi