Söke'de 46 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, dün öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan işçiler, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi ve kontrollerinin ardından işçiler taburcu edildi.
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