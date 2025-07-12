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        Söke'de 46 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:29
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        Söke'de 46 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, dün öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rahatsızlanan işçiler, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi ve kontrollerinin ardından işçiler taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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