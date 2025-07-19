Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'da toprağa verildi

        İstanbul Bakırköy'de evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'da toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Bakırköy'de evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Nazilli Yavuz Selim Camisine getirilen Gök için cenaze namazı kılındı.

        Gök'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

        Kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

        Gök'ün annesi Şadiye, babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

        Önceki gün İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde, bir sitede yaşayan Gök'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

        Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!

        Benzer Haberler

        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 3 yaralı
        Aydın'da cip şarampole yuvarlandı: 1'i çocuk 3 yaralı
        Aydın'da şarampole devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da şarampole devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da eşi ve 2 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri c...
        Aydın'da eşi ve 2 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri c...
        Milli yüzücü Yaman Rüzgar, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na hazır:
        Milli yüzücü Yaman Rüzgar, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na hazır:
        Didim'de caretta carettalar son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor
        Didim'de caretta carettalar son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor