Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tribün çökmesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tribün çökmesi ve yangın senaryosuna yönelik toplu yaralanma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 19:08 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tribün çökmesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tribün çökmesi ve yangın senaryosuna yönelik toplu yaralanma tatbikatı yapıldı.

        Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, yapımı devam eden Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çökme ve yangın sonrası olay yeri yönetimi oluşturuldu, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda 21'i ağır, 61'i orta düzey, 120'si hafif yaralı ve 5'i ölü olmak üzere toplam 207 kişi tespit edildi.

        Yaralılara sahra hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

        Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, Kızılay ve hastane ekiplerinden 429 personel ve 39 araç katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da sezonun ilk kestaneleri 550 liradan satıldı
        Aydın'da sezonun ilk kestaneleri 550 liradan satıldı
        Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Aydın açıklarında yurt dışa geçmeye çalışırken bitkin düşen düzensiz göçmen...
        Aydın açıklarında yurt dışa geçmeye çalışırken bitkin düşen düzensiz göçmen...
        Aydın'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
        Aydın'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi vuran şüpheli ya...
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi vuran şüpheli ya...
        Kaçak yolla Yunanistan'a geçerken bottan düştü, 12 saat yüzerek hayatta kal...
        Kaçak yolla Yunanistan'a geçerken bottan düştü, 12 saat yüzerek hayatta kal...