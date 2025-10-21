Aydın'da tribün çökmesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tribün çökmesi ve yangın senaryosuna yönelik toplu yaralanma tatbikatı yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, yapımı devam eden Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çökme ve yangın sonrası olay yeri yönetimi oluşturuldu, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 21'i ağır, 61'i orta düzey, 120'si hafif yaralı ve 5'i ölü olmak üzere toplam 207 kişi tespit edildi.

Yaralılara sahra hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, Kızılay ve hastane ekiplerinden 429 personel ve 39 araç katıldı.