        Aydın Haberleri

        Aydın'da 4 yaşındaki torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        23.10.2025 - 19:38
        Aydın'da 4 yaşındaki torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.

        Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

