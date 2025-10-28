Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

        Aydın'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Koçarlı ilçesi Sarıdere Yürüyüş Yolunda yürüyüş organize etti.

        Yürüyüşe katılan üniversiteli gençler ve Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk bayrağı taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Altay çağı
        Altay çağı
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Didim'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Didim'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi
        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi
        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi
        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi
        Torbacılara uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı
        Torbacılara uyuşturucu temin eden şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı