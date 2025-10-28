Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Koçarlı ilçesi Sarıdere Yürüyüş Yolunda yürüyüş organize etti.

