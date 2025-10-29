Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de park halindeki kamyonet yandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:10 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de park halindeki kamyonet yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldıztepe Mahallesi'nde A.K'ye ait park halindeki 09 P 0413 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Sultanhisar'da firari hükümlü yakalandı
        Sultanhisar'da firari hükümlü yakalandı
        Nazilli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Nazilli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
        Didim'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Didim'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi
        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi
        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi
        Nazilli'de kundaklandığı iddia edilen araç kullanılamaz hale geldi