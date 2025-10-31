Aydın'da 3 yıl önce eşini öldüren sanık yeniden tedavi altına alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye olan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Mustafa Aydoğdu, itiraz üzerine yeniden hastaneye yatırıldı.

Satılar Mahallesi'nde 31 Ağustos 2022'de eşi Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık, bu yıl şubat ayında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye edilip hastanede tedavi altına alındı.

Aydoğdu, yaklaşık 9 aylık tedavisinin ardından 10 Ekim'de taburcu oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir 1. İnfaz Hakimliğine itirazı üzerine sanığın yeniden İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi olmasına karar verildi.

Koçarlı ilçesindeki evinden gözaltına alınan Aydoğdu, hastaneye götürüldü.

- Olay

Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 31 Ağustos 2022'de 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Mustafa Aydoğdu (32) ile eşi Necla Aydoğdu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Aydoğdu, eşini bıçaklayarak öldürmüştü.