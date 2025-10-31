Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 3 yıl önce eşini öldüren sanık yeniden tedavi altına alındı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye olan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Mustafa Aydoğdu, itiraz üzerine yeniden hastaneye yatırıldı.

        Giriş: 31.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:51
        Aydın'da 3 yıl önce eşini öldüren sanık yeniden tedavi altına alındı
        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye olan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Mustafa Aydoğdu, itiraz üzerine yeniden hastaneye yatırıldı.

        Satılar Mahallesi'nde 31 Ağustos 2022'de eşi Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık, bu yıl şubat ayında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye edilip hastanede tedavi altına alındı.

        Aydoğdu, yaklaşık 9 aylık tedavisinin ardından 10 Ekim'de taburcu oldu.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir 1. İnfaz Hakimliğine itirazı üzerine sanığın yeniden İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi olmasına karar verildi.

        Koçarlı ilçesindeki evinden gözaltına alınan Aydoğdu, hastaneye götürüldü.

        - Olay

        Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 31 Ağustos 2022'de 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Mustafa Aydoğdu (32) ile eşi Necla Aydoğdu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Aydoğdu, eşini bıçaklayarak öldürmüştü.

        Aydoğdu, hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılmış, yargılama sonucu akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen sanık hastaneye yatırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

