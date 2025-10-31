Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:32
        Aydın'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Yeşil Mahalle'de, B.İ. (20) yönetimindeki 09 ALM 279 ve E.G. (17) idaresindeki 09 AHJ 080 plakalı motosikletler çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki sürücü E.G, olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Diğer sürücü B.İ. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin ulaştığı E.G, yeniden olay yerine geldikten sonra hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

