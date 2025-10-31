Aydın'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki sürücü E.G, olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Diğer sürücü B.İ. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.